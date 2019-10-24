США сымитировали бомбардировку российской военной базы в Калининграде

Ранее американцы "бомбардировали" Крым.

Бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress отработал бомбардировку базы Балтийского флота. Об этом сообщили сотрудники PlaneRadar через Twitter-аккаунт. По данным источника, учения проводились вблизи границы Калининградской области с Литвой. Также в непосредственной близости находилась Ленинградская область.

Известно, что военный воздушный корабль имел номер 61-0025. Его позывной - BRIG01. Самолет взлетал с авиабазы Файрфорд в Великобритании. Экипаж выполнил маневры на высоте в 6 тысяч метров и скорости в 663 километров в час.

Около Калининградской области бомбардировщик пролетел в 15:40 вечера 23 октября. В тот же день американцы приблизились к сухопутной границе Ленобласти. Примерное расстояние до России не превышало 85 километров, а у морской границы с Финским заливом - не более 40 километров.

Ранее военные самолеты США пролетели над Черным островом и "бомбардировали" Крымский полуостров.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/AiirSource Military