Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Военные провели учебную "бомбардировку" полуострова.

Пара бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем. Об этом сообщили сотрудники ресурса PlaneRadar в Twitter. По их данным, B-52H Stratofortress пролетели над полуостровом Крым с целью стратегического учения.

Американские представители добавили, что полет был организован в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". Учебный вылет продолжался 12 часов, военные сотрудничали с бойцами из Румынии, Украины и Грузии.

В PlaneRadar заявили, что самолеты сымитировали бомбардировку Крыма.

Напомним, что в марте произошел аналогичный случай, когда американский B-52H "сбросил бомбы" на регион Балтийского флота, еще два самолета облетели Калининградскую область. Российским войскам приходилось несколько раз поднимать в воздух истребители.

Ранее Piter.tv писал о том, что

Фото:Twitter/PlaneRadar

Видео: YouTube/

