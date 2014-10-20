Сабрина Сингх сообщила о работе по обучению пилотов для ВСУ американскими инструкторами.

Американское оборонное министерство считает одним из своих приоритетов подготовку украинских летчиков к боевому применению истребителей-бомбардировщиков F-16 производства США. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница прокомментировала запрос СМИ предоставить больше подробностей о постановлении лидера Белого дома Джо Байдена по расширению обучения летчиков киевского режима.

Это то, что, как мы знаем, является приоритетом для них. Это приоритет для нас, и мы продолжаем работать с ними, чтобы убедиться, что их пилоты получают необходимую подготовку, чтобы, вернувшись на Украину, они могли быть настолько эффективными, насколько это необходимо на поле боя. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Спикер добавила, что украинские летчики обязаны соответствовать определенным критериям, включая владение английским языком. Издание The Wall Street Journal ранее уведомило читателей о том, что небольшое количество пилотов ВСУ продолжает обучение в США, Румынии и Дании. По оценкам западных и украинских чиновников, у страны будет достаточно обученных специалистов, необходимых для управления полной эскадрильей F-16 уже через несколько месяцев.

Пентагон заявил, что США не знали о планах Израиля ударить по Бейруту.

Фото и видео: YouTube / Defense Now