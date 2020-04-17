Пентагон заявил, что США не знали о планах Израиля ударить по Бейруту

Сабрина Сингх прокомментировала сведения об ударе ЦАХАЛ по "Хезболлах".

Израильские власти не предупреждали американское оборонное министерство в предварительном порядке о намерении нанести в пятницу, 27 сентября, воздушный удар по Бейруту. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что шеф профильного ведомства США Ллойд Остин провел телефонные переговоры со своим еврейским коллегой Йоавом Галантом.

США не участвовали в этой операции, и мы не получали предварительного предупреждения. Мы продолжаем оценивать произошедшее и пока не располагаем дополнительной информацией или какими-либо подробностями. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Однако Сингх не стала отвечать на вопрос СМИ о том, была ли израильская операции направлена против генерального секретаря из ливанского шиитского движения "Хезболлах" шейха Хасана Насруллы, а также о том, считает ли Вашингтон шаги Израиля эскалацией. Сотрудница Пентагона отметила, что власти страны все еще проводят оценку действий партнеров по региону Ближнего Востока.

Пентагон опроверг данные о помощи Израилю в нанесении ударов по Ливану.

Фото и видео: YouTube / Defense Now