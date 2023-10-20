США считают неуместными попытки посредничества с ХАМАС

Мэттью Миллер рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.

Американские власти считают неуместными в данный момент попытки осуществлять международное посредничество между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что власти США считают зачинщиком очередного кризиса именно радикалов из Палестины. Таким образом спикер отвели на вопрос СМИ о том, может ли Китай вмешаться в качестве мирного посредника в региональный кризис.

Что касается возможных посредников, то мы считаем, что в данный момент уместным шагом было бы не посредничество с ХАМАС, а защита Израиля. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер отметил, что американский государственный Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И указывал коллеге на то, что в настоящее время у Пекина есть линии коммуникации с рядом стран в регионе, поэтому США присутствуют действия, которые КНР может сделать в целях предотвращения разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Госдеп назвал неуместным международное расследование трагедии в госпитале Аль-Ахли.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State