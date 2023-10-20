Госдеп назвал неуместным международное расследование трагедии в госпитале Аль-Ахли

Мэттью Миллер оценил позицию Израиля по вопросу произошедшей трагедии.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что международное расследование обстоятельств удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа неуместно. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник пояснил СМИ, поддерживают ли власти страны инициативу по международному разбирательству трагедии в палестинском анклаве. В Госдепе США заметили, что еврейское государство и ЦАХАЛ предоставили общественности большое количество доказательств в поддержку своей версии случившегося.

Я не считаю, что это уместно в настоящее время...Правительство США проводит собственную оценку. Досадно, что множество людей верит утверждениям палестинских радикалов, хотя они не предоставили никаких доказательств. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что американские предварительные оценки ситуации от разведывательного сообщества говорят о том, что взрыв в больнице палестинского анклава произошел в связи с неудачным запуском ракеты боевиками в Секторе Газа.

Госдеп: проект резолюции ООН о Палестине не признавал право Израиля на защиту.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State