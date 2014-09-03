Госдеп: проект резолюции ООН о Палестине не признавал право Израиля на защиту

Мэттью Миллер назвал причину отказа США принимать документ в СБ ООН.

Проект ближневосточной резолюции Всемирной организации не содержал признания Израиля на самооборону перед террористическими атаками, а этот факт стал причиной его блокировки американцами. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник назвал ситуацию прискорбной

Израиль только что подвергся массированной террористической атаке, которая в 10-15 раз превышает последствия серии терактов в США 11 сентября 2001 года, если рассматривать в пересчете на одного жителя. <...> Любая страна будет защищать себя в таких ситуациях. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В качестве второй причины применения права вето со стороны США является тот момент, что американцы ведут дипломатическую работу по вопросу формирования такой зоны, в котором мирное население будет защищено.

США обсуждают с Египтом и Израилем детали предоставления помощи палестинцам.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State