Джанет Йеллен рассказала о том, что Россия не сможет избежать ограничений по морской перевозке нефти.

США считают, что введение "потолка цен на российскую нефть" снизит инфляцию в стране. Соответствующее заявление в эфире американского телеканала MSNBC сделала глава министерства по финансам Джанет Йеллен. Она выступила перед журналистами по завершении встречи лидеров профильных ведомств стран "Большой семерки "(G7). Государства договорились ввести потолок цен на нефть, поступающую из РФ. Они также намерены создать международную коалицию по запрету морской перевозки нефти в том случае, если российское топливо будет реализовываться по стоимости, превышающей потолок цен.

Я считаю, что России будет значительно более выгодно продавать нефть по установленной ограниченной цене, чем остановить добычу. Если Россия не будет продавать нефть по установленной цене, то не сможет потом без непоправимого ущерба вновь начать добычу. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Чиновница выразила уверенность в том, что Россия не сможет обойти предлагаемые коалицией энергетические ограничения, так как страны G7 и Евросоюза играют критически важную роль в предоставлении услуг по транспортировке российской нефти потребителям.

Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу.

Фото и видео: YouTube / MSNBC