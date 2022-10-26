США считают, что помощь Эр-Рияда Киеву не компенсирует последствия сокращения добычи нефти

Карин Жан-Пьер напомнила, что Саудовская Аравия помогает Киеву гуманитарной помощью и средствами на восстановление страны.

Власти США считают, что гуманитарная помощь Эр-Рияда украинской стороне не компенсирует последствия сокращения добычи нефти. В связи с этим американская сторона стратегически оценивает свои контакты с Саудовской Аравией. Соответствующее заявление официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне.

Президент намерен стратегически обдумать, что представляет собой процесс обзора, также то, как мы будем двигаться дальше с этими отношениями. Он намерен не спешить, консультироваться с членами обеих партий. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что в США приняли к сведению после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Саудовская Аравия при этом проголосовала против Москвы в ООН, а также страна пообещала выделить четыре миллиона долларов на поддержку усилий по восстановлению Украины.

Байден не будет инициировать возможный контакт с Путиным в рамках саммита G20.

Фото и видео: Белый дом