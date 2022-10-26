Пентагон не назвал дату возможных новых контактов Остина и Шойгу

Патрик Райдер оценил контакты по линии оборонных ведомств США и РФ.

Пентагон не назвал дату возможных новых контактов американского министра по обороне Ллойда Остина и его российского коллеги Сергея Шойгу. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник отметил важность подобных контактов, но обновленных сроков общения министров нет.

И хотя у меня нет какой-либо информации, касающейся возможных в будущем разговоров, и я не буду рассуждать на эту тему, мы, безусловно, хотим сохранять открытым такой канал связи. Патрик Райдер, генерал США

Напомним, что на прошлой неделе состоялись сразу два телефонных разговора Остина и Шойгу. Патрик Райдер уточнил, что в Пентагоне считают важным сохранять механизмы поддержания подобной связи с российскими коллегами для того, чтобы предотвратить "потенциальный просчет и эскалацию". Чиновник пояснил, что в пятницу контакт был инициирован американской стороной. При этом представители США и РФ не говорили друг с другом с мая 2022 года. После этого (в воскресенье) Шойгу еще раз запросил разговор с Остином.

Представитель Пентагона Райдер: Россия уведомила США о проведении учений ядерных сил.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News