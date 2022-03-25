Глен Ван Хёрк рассказал об обеспокоенности Пентагона работой КНР.

США считают, что Китай "под видом научной деятельности" выполняет в Арктике военные задачи. Такое заявление сделал на слушаниях в американском Сенате Конгресса от 24 марта руководитель Северного командования Вооруженных сил США, генерал Глен Ван Хёрк. Эксперт заметил местным законодателям, что Вашингтон обеспокоен активной работой Пекина в регионе. Он считает, что под видом проведения научно-исследовательской деятельности китайские ученые на самом деле ведут эксперименты для военных задач.

Китайцы активны в Арктике. Каждый год в течение последних пяти лет они отправляли в Арктику корабль под видом научно-исследовательской деятельности в военных целях. Мы это, конечно, оцениваем. Глен Ван Хёрк, генерал США

Глен Ван Хёрк уверен в том, что в настоящее время Китай является тем государством, которое пытается оказать влияние на устоявшиеся мировые порядки. Для властей США же Арктика является для стратегическим регионом, поэтому Пентагону требуется на постоянной основе работать на данной территории.

Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

