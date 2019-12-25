Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с РФ

Джон Кирби рассказал об официальной позиции США.

Пентагон не видит необходимости усиливать ядерное сдерживание с Россией. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами в американском военном ведомстве сделал официальный представитель Джон Кирби. Чиновник уточнил, что в Вашингтоне не видят изменений в российских ядерных силах, которые потребовали бы от США принятия встречных мер.

Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Американец добавил, что местный министр по обороне Ллойд Остин уверен в том, что конфигурация стратегического сдерживания США достаточна для защиты не только своей страны, но и международных союзников.

Пентагон не комментирует проведение переговоров с Анкарой о передаче Киеву С-400.