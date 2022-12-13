США считают, что G7 не согласует всеобъемлющий запрет экспорта западных товаров в Россию

Джейк Салливан рассказал об обсуждении замороженных активов России.

Страны "Большой семерки" (G7) не согласуют на международном саммите в Японии введение всеобъемлющего запрета на экспорт западных товаров на территорию России. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами на борту президентского самолета сделал советник лидера Белого дома Джо Байдена его советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник добавил, что страны-участницы коснутся темы о замороженных российских финансовых активах. Таким образом эксперт ответил на вопрос о том, могут ли российские активы быть переданными украинским властям.

Я не ожидаю того, о чем сообщалось, - этого всеобъемлющего запрета на экспорт. Основное внимание относительно применения санкций на саммите уделят контролю их соблюдения и их обходу...Что касается вопроса о российских активах, G7 выскажется об этом. Но мне нечего сообщить об этом сегодня. Джейк Салливан, советник Байдена

Советнику американского лидера также был задан вопрос о том, введут ли Евросоюз и Группа семи новые ограничения на поставки российского природного газа. Джейк Салливан пояснил, что этот вопрос обсуждается и прорабатывается.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News