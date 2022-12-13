Белый дом: Байден в Хиросиме не станет извиняться за бомбардировку города в 1945 году

Джейк Салливан отметил, что у лидера Белого дома не будет официальных обращений к гражданам японского города.

Американский президент Джо Байден при поездке в японский горд Хиросима на саммит G7 ("Большой семерки" не станет извиняться за бомбардировку во время Второй мировой войны. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами с борта самолета сделал советник политика по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент не будет делать заявлений, он будет участвовать в мероприятиях с другими лидерами G7. С его точки зрения, это не двусторонний момент, лидеры G7 прибыли отдать дань уважения истории и премьер-министру Кисиде, который из Хиросимы. Джо Байден, президент США

Напомним, что 6 августа 1945 года американская боевая авиация подвергла атомной бомбардировке Хиросиму, а еще через три дня — Нагасаки. В результате стали жертвами или пропали без вести более 210 тысячместных жителей. Также порядка двухсот тысяч человек подверглись радиоактивному облучению.

США заявили, что продолжат добиваться освобождения Гершковича и Уилана.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News