США считают безосновательными обвинения Израиля в геноциде в Газе

Ведант Патель не видит фактов в обвинениях Израиля по проблемам палестинского анклава.

В американском внешнеполитическом ведомстве продолжают считать, что обвинения израильского руководства в геноциде в секторе Газа являются безосновательными. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат напомнил о позиции местных властей, связанной с тем, что не следует умалять ответственность еврейского государства за проведение ЦАХАЛом военных операций в регионе Ближнего Востока, необходимости минимизации ущерба для гражданского населения с учетом защиты интересов Израиля.

Могу лишь сказать и вновь подчеркнуть, что мы продолжаем считать безосновательными обвинения в геноциде в контексте существующего конфликта. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

По мнению дипломата, завершению конфликта препятствует именно палестинское радикальное движение ХАМАС, руководство которого якобы сопротивляется договоренностям о режиме прекращении огня и выдвинутому предложению, пока в секторе Газа у боевиков остаются заложники.

Госдеп не уточнил, считает ли Израиль виновным в попытке морить голодом палестинцев.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State