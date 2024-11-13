Госдеп не уточнил, считает ли Израиль виновным в попытке морить голодом палестинцев

Ведант Патель оценил гуманитарный кризис в палестинском анклаве.

Американское внешнеполитическое ведомство отказывается пояснить, несет ли, согласно позиции властей США, Израиль ответственность за попытки морить голодом палестинское население в секторе Газа. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат оценил просьбу СМИ уточнить данные о бедственном положении мирного населения, находящегося на территории палестинского анклава на Ближнем Востоке.

Я не могу предложить конкретную оценку. Могу сказать, что однозначного вывода на этот счет нет. По крайней мере, я не могу его предложить от лица этого правительства. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини уведомил общественность, что еврейское государство "использует голод в качестве оружия". При этом гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, недостаточно для покрытия потребностей. Речь идет о поступлении в анклав около 30 грузовиков ежедневно. Такой объем составляет всего около шести процентов от ежедневных потребностей местного населения.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State