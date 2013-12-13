Госдеп: заявления главы Минфина Израиля по Западному берегу не способствуют миру

Ведант Патель отреагировал на слова Бецалель Смотрича.

Заявления израильского министра по финансам Бецалель Смотрича о подготовке к возможной аннексии частей Западного берега реки Иордан в 2025 году идут вразрез с международным решением по Ближнему Востоку на основе двух государств, а также не способствуют установлению мира в регионе. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат оценил перед СМИ комментарии еврейского чиновника.

Байден и Блинкен неоднократно озвучивали позицию США в поддержку двухгосударственного решения в качестве части процесса переговоров, которые могут привести к созданию независимого палестинского государства с надлежащими гарантиями безопасности для Израиля. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее Смотрич заявил, что отдал распоряжение начать подготовку к возможной аннексии частей Западного берега реки Иордан в 2025 году в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Госдеп заявил, что военные КНДР участвуют в боестолкновениях в Курской области.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State