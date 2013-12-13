Ведант Патель рассказал об участии иностранных солдат в защите Курской области РФ.

Американское внешнеполитическое ведомство считает, что военнослужащие из Северной Кореи начали принимать участие в боевых операциях против Вооруженных сил Украины на территории Курской области. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат указал СМИ на то, что в восточную часть российского государства якобы прибыло порядка десяти тысяч солдат из КНДР, а большинство отправилось в приграничную зону.

Большинство переброшено в Курскую область, где они начали участвовать в боевых операциях вместе с российскими силами. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе добавили, что Россия обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, а также использованию беспилотников и основным навыкам пехоты, включая расчистку траншей. По словам Пателя, эти процессы являются критически важными навыками для проведения передовых операций на поле боя.

В Госдепе не прокомментировали участие генсека ООН в саммите БРИКС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State