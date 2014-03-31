США разрешили покупку российской нефти, погруженной на суда до 12 марта

Такие операции будут разрешены до 11 апреля.

Соединенные Штаты разрешили покупку российской нефти, погруженной на суда до 12 марта. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на генеральную лицензию Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Речь идет о сделках по "продаже, доставке или разгрузке сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из Российской Федерации, загруженных на любое судно". Такие операции будут разрешены до 11 апреля. Также отмечается, что лицензия не разрешает какие-либо иные операции или виды деятельности, прямо не указанные в ней, включая те, которые связаны с Ираном.

Напомним, что из-за конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Он является ключевым маршрутом поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.

Ранее Путин заявил, что Россия готова работать с Европой в вопросе поставок нефти.

Фото: pxhere.com