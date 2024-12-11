Джилл Хруби напомнила о новых разработках в США.

Американские власти разрабатывают новые ядерные средства поражения хорошо защищенных и заглубленных объектов на территории России и Китае, а также небаллистические ракеты с атомными головными частями. Соответствующее заявление сделала руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби, выступая на семинаре, организованном в Гудзоновском институте в Вашингтоне (признан нежелательной на территории России организацией). .

Недавнее развитие событий в России и Китае наводит на мысль о том, что нам нужно больше думать о хорошо защищенных и заглубленных целях, средствах космического базирования, небаллистических ракетах и многом другом. Джилл Хруби, глава НУЯБ США

Джилл Хруби указала на будущее изменение обстановки в мире и диверсификацией американскими противниками их ядерных средств. Она призвала заняться вопросами провалов в сдерживании угроз. Сейчас американцы ведут два проекта исследований,. Профильное ведомство находится на раннем этапе рассмотрения возможности поражения хорошо защищенных и заглубленных целей противников Вашингтона.

В США утверждают, что ядерный военный комплекс работает на пределе возможностей.

Фото и видео: YouTube / Hudson Institute (признан нежелательной на территории России организацией).