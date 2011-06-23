Дуглас Бергам считает, что Вашингтон оказался в зависимости от Пекина и Москвы.

Америкнская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе разрабатывает план по скорейшему возобновлению производства внутри страны обогащенного урана. Соответствующее заявление местным журналистам сделал министр внутренних дел Дуглас Бергам. Иностранный чиновник выступил перед СМИ с борта самолета главы государства, который летел из штата Аризона в Вашингтон. Эксперт пояснил, что США позволили себе впасть в зависимость от России и КНР в сфере критически важных минералов.

Неприемлемо, чтобы Америка покупала уран у России, поэтому мы с министром энергетики Крисом Райтом очень усердно работаем над тем, чтобы разработать план, который позволит США как можно скорее возобновить производство обогащенного урана внутри страны. Дуглас Бергам, глава МВД США

Ранее, 15 сентября министр энергетики США заявил, что страна еще не готова полностью отказаться от российского урана из-за высокой зависимости от поставок из РФ. По данным Bloomberg, Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого для 94 американских ядерных реакторов, которые генерируют примерно пятую часть электроэнергии в США. Быстрое прекращение этих поставок, по оценкам, может поставить под угрозу около 5% выработки электроэнергии в стране.

Фото: YouTube / PBS NewsHour