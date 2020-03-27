Американские эксперты изучат факторы, которые могут привести к гибелям 2,2 млн человек.

США рассказали о пересмотре сценария гибели двух миллионов от коронавируса. Специалисты пересматривают возможный план развития эпидемии в сторону снижения потенциальных жертв. С соответствующей речью выступила координатор Белого Дома Дебора Биркс. Слова чиновники приводят журналисты из The Washington Examiner. Белый дом рассматривает сценарий с гибелью 2,2 млн человек из-за пандемии коронавируса. Эксперты анализируют, какие факторы могут привести к таким показателям.

В Вашингтоне отметили, что предыдущие прогнозы в Италии, КНР и Южной Корее не подтвердились. В Италии эксперты полагали, что будет к концу марта около 400 тысяч смертей из-за инфекции. Сейчас же там зафиксировано только 8215 летальных исходов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп рассказал, почему Америка выходит на первые показатели по количеству зараженных инфекцией. Он объяснил эту ситуацию массовым тестированием жителей страны на наличие коронавируса. В стране провели диагностики больше, чем в любой другой точке мира.

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Видео: YouTube/TODAY