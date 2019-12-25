Россия же смогла перенаправить свои поставки в Китай, где рынки начинают выравниваться после частичной отмены карантина.

СМИ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти. Нефтеперерабатывающие заводы отказываются от сделок по дополнительным объемам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Авторы материала отмечают, что Саудитам не помогает даже снижение цены. Саудовская Аравия из-за отказов испытывает трудности с поиском новых покупателей. Причина отказов в том, что у США и Европы не хватает хранилищ для нефти. Из-за этого им сложнее закупать новые объемы топлива.

Сложности с продажей нефти начались и у Индии. Россия же смогла перенаправить свои поставки в Китай, где рынки начинают выравниваться после частичной отмены карантина.

Ранее Трамп призвал американцев вернуться на работу для спасения экономики.