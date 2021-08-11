США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Штаты провели испытательный запуск новой ракеты, способной нести ядерный заряд.

Пуск проходил на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Целями были заявлены оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения.

Об испытаниях в среду, 11 августа, сообщил Пентагон на своей странице в Twitter.

На запуске работали летчики 576-й испытательной эскадрильи совместно с нашими партнерами по миссии из "Космической Дельты – 30".

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Видео: YouTube / Defense Flash News