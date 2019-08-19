Ракета успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 км.

В понедельник, 19 августа, США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования. Об этом сообщает Пентагон.

Известно, что по итогам запуска ракета успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 километров.

США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования. Ракета успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 км сказано в сообщении

Отметим, что это первый запуск после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ранее американские политики неоднократно заявляли о возможном испытании крылатой ракеты. Также Министерство обороны США анонсировали запуск баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. Как отмечает ведомство, испытывать будут принципиально новую ракету, но чем-то схожую с Pershing II. Отметим, что именно эти ракеты были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее мы сообщали о том, что истребитель Швейцарских ВВС приблизился к российскому правительственному самолету.

Видео:пентагон