Видео: Истребитель Швейцарских ВВС приблизился к российскому правительственному самолету

Делегация и журналисты летели во Францию, чтобы освещать визит Владимира Путина.

Швейцарский истребитель сопровождал в небе правительственный самолет России по пути во Францию.

Сообщается, что на борту самолета были пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, помощник президента России Юрий Ушаков и журналисты "кремлевского пула". Истребители швейцарских ВВС расположились по оба борта самолета и сопровождали около 5 минут, а затем удалились.

Владимир Песков сообщил, что такое случалось и раньше. Российская сторона высылала ноту, но которую швейцарцы ответили, что это акт гостеприимства.

Видео: т-м канал Пул 3