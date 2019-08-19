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Видео: Истребитель Швейцарских ВВС приблизился к российскому правительственному самолету

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Делегация и журналисты летели во Францию, чтобы освещать визит Владимира Путина.

Швейцарский истребитель сопровождал в небе правительственный самолет России по пути во Францию.

Сообщается, что на борту самолета были пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, помощник президента России Юрий Ушаков и журналисты "кремлевского пула". Истребители швейцарских ВВС расположились по оба борта самолета и сопровождали около 5 минут, а затем удалились.

Владимир Песков сообщил, что такое случалось и раньше. Российская сторона высылала ноту, но которую швейцарцы ответили, что это акт гостеприимства.

Видео: т-м канал Пул 3

Теги: в мире, истребитель приблизился, кремлевский пул, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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