США продолжают добиваться вывода гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе

По информации американской администрации, есть трудности с выводом "большого числа гражданских и других лиц предприятия".

Администрация США добивается вывода гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге с журналистами.

Ясно, что предстоит проделать еще больше работы. Мы продолжаем призывать к этому, добиваться этого. Джен Псаки.

Джо Байден и его советники следят за ситуацией. Псаки сказала о "задержке с выводом большего числа гражданских и других лиц с предприятия".

Около двух недель назад официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков сообщил о том, что на территории комбината "Азовсталь" заблокированы остатки украинской националистической группировки в Мариуполе. Оставшаяся территория города полностью зачищена силами ДНР и ВС РФ. На предприятии оставались порядка 2,5 тысяч человек, включая иностранных наемников и сил ВСУ. Сейчас, по словам очевидцев, в бункерах могут оставаться около 300 человек.

Фото и видео: Белый дом