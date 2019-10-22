США продолжают добиваться вывода гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе

Администрация США добивается вывода гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге с журналистами.
Ясно, что предстоит проделать еще больше работы. Мы продолжаем призывать к этому, добиваться этого.
Джен Псаки.
Джо Байден и его советники следят за ситуацией. Псаки сказала о "задержке с выводом большего числа гражданских и других лиц с предприятия".
Около двух недель назад официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков сообщил о том, что на территории комбината "Азовсталь" заблокированы остатки украинской националистической группировки в Мариуполе. Оставшаяся территория города полностью зачищена силами ДНР и ВС РФ. На предприятии оставались порядка 2,5 тысяч человек, включая иностранных наемников и сил ВСУ. Сейчас, по словам очевидцев, в бункерах могут оставаться около 300 человек.
Фото и видео: Белый дом
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все