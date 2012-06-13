Очевидец: в бункерах завода "Азовсталь" могут оставаться около 300 человек

Ещё одна женщина сообщила, что провела в подвале завода около двух месяцев.

Около 300 мирных жителей могут оставаться в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из местных жителей, которому удалось выбраться с территории завода самостоятельно.

Ещё одна собеседница агентства заявила, что мирные жители зашли в убежище на территории завода 25 февраля. Они полагали, что задержатся там на два-три дня. Через некоторое время украинские военные перестали выпускать их на улицу. Покинуть территорию могли только мужчины, которые занимались добычей еды и топлива. Женщины находились в подземельях завода около двух месяцев.

Сегодня стало известно об эвакуации 46 мирных жителей из домов, расположенных рядом с заводом. По данным штаба ДНР, среди эвакуированных есть пожилые женщины и мужчины, а также дети.

Ранее украинский военный рассказал, как командование бросило 90 человек на гибель.

Видео: Telegram/РИА Новости