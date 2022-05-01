Штаб ДНР: 28 мирных жителей покинули территории, прилегающие к "Азовстали"

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что по меньшей мере 28 человек самостоятельно вышли с территорий, прилегающих к заводу "Азовсталь". Об этом сказано в заявлении штаба в Telegram.
Для эвакуации людей разделили на две группы. По подтвержденным данным штаба, среди эвакуированных есть пожилые женщины и мужчины, а также дети (одному из них всего четыре месяца). Представители штаба рассказали, что этих людей направили на фильтрационные мероприятия. Их проводят специалисты ДНР и России.
Напомним, что 30 апреля с территории завода вышли 25 человек. Среди них были шестеро детей до 14 лет.
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркнул, что на протяжении восьми лет люди подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства призвал провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также передать суду всех военных преступников.
Ранее мы сообщили, что Украина отключила мобильную связь и интернет в Херсонской области.
Видео: Минобороны России
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