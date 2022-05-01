Штаб ДНР: 28 мирных жителей покинули территории, прилегающие к "Азовстали"

По подтвержденным данным штаба, среди эвакуированных есть пожилые женщины и мужчины, а также дети.

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что по меньшей мере 28 человек самостоятельно вышли с территорий, прилегающих к заводу "Азовсталь". Об этом сказано в заявлении штаба в Telegram.

Для эвакуации людей разделили на две группы. По подтвержденным данным штаба, среди эвакуированных есть пожилые женщины и мужчины, а также дети (одному из них всего четыре месяца). Представители штаба рассказали, что этих людей направили на фильтрационные мероприятия. Их проводят специалисты ДНР и России.

Напомним, что 30 апреля с территории завода вышли 25 человек. Среди них были шестеро детей до 14 лет.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркнул, что на протяжении восьми лет люди подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства призвал провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также передать суду всех военных преступников.

Ранее мы сообщили, что Украина отключила мобильную связь и интернет в Херсонской области.

Видео: Минобороны России