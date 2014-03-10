Украина отключила мобильную связь и интернет в Херсонской области

По словам главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, теперь этой проблемой займутся донецкие и крымские операторы.

Жители Херсонской области остались без мобильной связи и интернета. Как сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, этим действием Украина демонстративно отказалась от этих территорий. Об этом пишут РИА Новости.

Собеседник агентства предположил, что теперь киевские власти перестанут выплачивать пенсии и пособия, а также исполнять свои банковские обязательства. Он назвал это грабежом и напомнил, что данная схема применялась в Крыму и на Донбассе. По его словам, теперь этой проблемой займутся донецкие и крымские операторы.

Со вчерашнего дня Украина отключила в Херсонской и Запорожской областях мобильную связь и интернет от всех операторов. Олег Крючков, советник главы Крыма по информационной политике

Напомним, что российские военные взяли под контроль Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. Там действуют военно-гражданские администрации.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркнул, что на протяжении восьми лет люди подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства призвал провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также передать суду всех военных преступников.

Ранее мы сообщили, что школа и детский сад под Херсоном подверглись обстрелу со стороны ВСУ.

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