Школа и детский сад под Херсоном подверглись обстрелу со стороны ВСУ

В результате обстрелов пострадали несколько мирных жителей.

Украинские националисты обстреляли школу и детский сад в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что объекты социальной инфраструктуры расположены в селе Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области. Ранее эти населенные пункты были освобождены от националистов. Когда они туда вернулись, то начали стрелять исключительно по гражданским объектам. Также целенаправленному обстрелу подверглось кладбище на окраине Широкой Балки. В тот момент там находились люди.

В результате обстрелов пострадали несколько мирных жителей. Школа и детский сад получили серьезный ущерб. Поселки частично лишены электроснабжения.

Напомним, что российским военным удалось взять под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и приазовскую часть в Запорожской области. Там началось вещание российских телеканалов и радио. Сформированы военно-гражданские администрации. Специалисты работают над восстановлением торговых связей с Крымом.

Ранее мы сообщили, что СК РФ обнаружил факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя.

Видео: Минобороны России