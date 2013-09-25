Школа и детский сад под Херсоном подверглись обстрелу со стороны ВСУ

Украинские националисты обстреляли школу и детский сад в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении сказано, что объекты социальной инфраструктуры расположены в селе Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области. Ранее эти населенные пункты были освобождены от националистов. Когда они туда вернулись, то начали стрелять исключительно по гражданским объектам. Также целенаправленному обстрелу подверглось кладбище на окраине Широкой Балки. В тот момент там находились люди.
В результате обстрелов пострадали несколько мирных жителей. Школа и детский сад получили серьезный ущерб. Поселки частично лишены электроснабжения.
Напомним, что российским военным удалось взять под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и приазовскую часть в Запорожской области. Там началось вещание российских телеканалов и радио. Сформированы военно-гражданские администрации. Специалисты работают над восстановлением торговых связей с Крымом.
Ранее мы сообщили, что СК РФ обнаружил факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя.
Видео: Минобороны России
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