СК РФ обнаружил факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя

Акваторию и территорию порта осмотрела группа следователей. Они нашли несколько судов, которые оставили на территории порта.

Военными следователями Следственного комитета России (СК РФ) обнаружен факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную корреспондентом с места событий.

Акваторию и территорию порта осмотрела группа следователей. Они обнаружили гражданское судно, которое было затоплено недалеко от порта. Ещё один, военный катер ВМС Украины "Кременчуг" следователи нашли у причала. Также на территории порта оставлен уничтоженный пожаром остов военного корабля "Донбасс".

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что на протяжении восьми лет люди подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства призвал провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также передать суду всех военных преступников.

Ранее мы сообщили, что СК РФ возбудил дело против еще одного командира бригады ВСУ. Подозреваемым стал командир 24 отдельной механизированной бригады, полковник Сергей Поступальский. Его обвиняют в жестоком обращении с мирным населением, а также в использовании запрещенных средств и методов ведения боя.

Фото: Следственный комитет России