Украинский военный рассказал, как командование бросило 90 человек на гибель

Имя и звание военного не приводятся.

Военный из Украины рассказал, как командование одной из украинских воинских частей бросило 90 человек на верную гибель. Его видеообращение опубликовано в воскресенье на официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Имя и звание военного не приводятся. На камеру он рассказал, как его сослуживцев "просто на мясо пустили". В обращении к своим родственникам военный упомянул, что российские солдаты обращаются с ним хорошо. Ему оказали медицинскую помощь. Украинский военный пообещал матери и дочери вернуться домой.

Ранее мы сообщили, что в Забайкалье при крушении самолета Ми-8 погиб человек.

Видео: Минобороны России