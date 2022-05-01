В Забайкалье при крушении самолета Ми-8 погиб человек

Пилот смог посадить вертолет, но он загорелся. На место выехала бригада пожарных.

При жестком крушении вертолета Ми-8 погиб один человек, пятеро – госпитализированы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава Забайкалья.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 мая в городе Могоча Забайкальского края. Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Забайкалью получил сообщение в 11:05 по московскому времени. Пилот смог посадить вертолет, но он загорелся. На место выехала бригада пожарных.

При падении вертолета пострадали шесть человек – один погиб на месте, пятеро доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают состояние как удовлетворительное, в настоящее время проводится необходимое дообследование. Минздрав Забайкальского края

По предварительным данным, вертолет принадлежит авиакомпании "Мост Авиа". Известно, что на борту находилось 15 человек.

Ранее мы сообщили, что четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Самарской области.

Видео: Telegram/Babr Mash, 112