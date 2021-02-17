Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Самарской области

Жертвами инцидента стали три пожилых женщины (54, 83 и 86 лет) и один мужчина (57 лет).

В результате пожара в дачном доме в Самарской области погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Об инциденте стало известно в воскресенье, 1 мая. Ночью произошел пожар в частном доме в селе Актуши Шигонского района. ГУ МЧС по Самарской области получили сообщение о возгорании в 23:14 (22:14 мск) 30 апреля. На место происшествия выехали 19 единиц техники и 40 спасателей. Пожар потушили в 04:20 (03:20 мск). Пламя распространилось на 50 квадратных метров. Жертвами инцидента стали три пожилых женщины (54, 83 и 86 лет) и один мужчина (57 лет).

Ранее мы сообщили, что в Невском районе на лужайке нашли трехлетнюю испуганную девочку.

Видео: Прокуратура Самарской области