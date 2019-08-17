Министерство торговли США может продлить лицензию для Huawei

Срок действия временной генеральной лицензии истекает в понедельник, 19 августа.

Министерство торговли США может продлить срок лицензии для Huawei. Таким образом, китайская телекоммуникационная корпорация сможет еще какое-то время закупать оборудование у американских компаний. Об этом сообщает агентство Reuters.

Срок действия временной генеральной лицензии истекает в понедельник, 19 августа. Документ могут продлить еще на 90 дней. Однако ситуация с Huawei остается нестабильной, поэтому решение о продлении может поменяться до понедельника.

Компания Huawei была внесена в черный список в мае 2019 года. Тогда корпорацию обвинили в деятельности, противоречащей национальной безопасности США. Из-за этого 19 мая Google приостановила все контакты с Huawei. Гаджеты лишились доступа к обновлениям ОС Android, а на новых смартфонах производителя отсутствуют сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Ранее мы писали, что Huawei проводит тестирование собственной операционной системы.

Видео: YouTube / Huawei Mobile