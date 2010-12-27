Название операционной системы пока неизвестно.

В пятницу, 5 июля, стало известно о том, что Huawei проводит тестирование собственной операционной системы. Об этом сообщает Gazeta.SPb.

Пока неизвестно, какое название будет носить операционная система крупнейшей китайской компании Huawei. Компания уже пригласила пользователей протестировать ее на новом устройстве.

Планируется, что данная ОС заменит Android на устройствах Huawei. Новую операционную систему разработали на случай, если Huawei не сможет поддерживать ОС Android.

Напомним, что Huawei внесли в "черный список" администрации лидера США Дональда Трампа.

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