Столетняя британка назвала любимое блюдо секретом долголетия

Столетняя Мэри Эмерсон рассказала, что всегда любила готовить и есть свежезапеченные сосиски в тесте.

Жительница английского города Станстед, графство Эссекс, утверждает, что дожила до ста лет благодаря любимому блюду — сосискам в тесте. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Столетняя Мэри Эмерсон рассказала, что всегда любила готовить и есть свежезапеченные сосиски в тесте. Она и сейчас любить их готовить и угощать других, но в готовке уже требуется помощь.

В 1976 году у британки умер муж, а через 5 лет ее родная сестра Джин. Свое столетие женщина отметила 30 июня в кругу близких. Ее дочь Кэти считает, что женщина до сих пор очень вкусно готовит эти самые сосиски.

Фото: Triangle News