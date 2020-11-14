США призвали РФ убрать из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты

Специальный представитель президента Соединенных Штатов по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что Россия обязана убрать из Европы свои ракеты, так как они нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".
Так он ответил на вопрос об отношении Вашингтона к инициативе президента РФ Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты.
Джеффри Эберхардт, спецпредставитель главы США
Напомним, договор прекратил действие в августе 2019 года. Путин заявил, что Москва представит новую инициативу по урегулированию ситуации, которая необходима в связи с ростом напряженности в европейском регионе после выход Вашингтона из ДРСМД. В Соединенных Штатах подчеркнули, что были вынуждены выйти из договора, так как РФ нарушила его условия. Последняя эти обвинения отвергает.
Ранее в СМИ появилась информация, что ЗРС С-500 "Прометей" поступили на вооружение 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил России, которая стоит на защите Москвы и Центрального промышленного района.
Фото: pixabay.com
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