США пригрозили задержать запуск "Северного потока-2"

В сенате рассказали о двух способах решения ситуации с газопроводом.

США пригрозили задержать запуск газопровода "Северный поток-2". Республиканский сенатор Тед Круз заявил, что правительство готовит новые санкции. Эти ограничения могут даже "остановить создание трубопровода". Но чиновникам хватит и того, что введение меры затруднят строительство. По мнению дипломата, ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" может задержаться на год.

При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим [создание] трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация прокомментировал спикер

Первый вариант развития событий связан с введенным Конгрессом законопроектом. Во втором случае администрация США получит полномочия для введения рестрикций. Они предусмотрены законом CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Напомним, что сам Круз является одним из авторов данного постановления о рестрикциях. В июле его инициативу поддержал комитет по иностранным делам Сената Конгресса США. С того времени проект ожидает утверждения в верхней палате Конгресса.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дерипаска просит США снять с него санкции.

Видео: YouTube/Nord Stream 2