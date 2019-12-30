  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:44
102
lesjasap
Код вставки плеера

США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

0 0

В Белом Доме предупредили о возможных последствиях.

США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на первого заместителя помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока. Джои Худ назвал сделку с Россией "триггером" ограничений.

Американец посоветовал зарубежным коллегам отказаться от контрактов на вооружение. Напомним, что ранее Wall Street Journal сообщил о начале переговоров Ирака и России. Иракский парламент одобряет закупку зенитно-ракетных комплексов. Под возможные санкции Вашингтона может попасть не только Багдад, но и другие мировые правительства.

Ранее Piter.tv писал о том, что по военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар.

Видео: YouTube/OP Info, Rumoaohepta7

Теги: ирак, с-400, санкции, сша, триумф
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии