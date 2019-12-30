Никто из американских военных не пострадал.

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар. Обстрелянной оказалась база Эт-Таджи, находящаяся к северу от Багдада. В ходе интенсивной атаки нападающим удалось взорвать две ракеты на территории лагеря. Об этом сообщил официальный представитель коалиции в своем аккаунте в Twitter. Сведения подтвердили журналисты телеканала Al Hadath.

Полковник Майлз Кэггинс заявил, что американские военные не пострадали. На данный момент считается, что для атаки использовались реактивные снаряды типа "Катюша".

Ранее Piter.tv писал о том, что США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти.