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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

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Никто из американских военных не пострадал.

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар. Обстрелянной оказалась база Эт-Таджи, находящаяся к северу от Багдада. В ходе интенсивной атаки нападающим удалось взорвать две ракеты на территории лагеря. Об этом сообщил официальный представитель коалиции в своем аккаунте в Twitter. Сведения подтвердили журналисты телеканала Al Hadath. 

Полковник Майлз Кэггинс заявил, что американские военные не пострадали. На данный момент считается, что для атаки использовались реактивные снаряды типа "Катюша".

Ранее Piter.tv писал о том, что США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти.

Теги: военная база, ирак, ракетный удар, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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