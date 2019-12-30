WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

Вашингтон не намерен просто так покидать территорию страны Ближнего востока.

CША пригрозили Ираку блокировкой счета в банке Нью-Йорка в случае вывода американских войск из страны. Об этом сообщает газета "The Wall Street Journal".

По информации СМИ речь идет о Багдадом счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. На нем государство хранит средства, полученные от продажи нефти.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США намерены получить от Ирака денежную компенсацию за вывод своих войск с территории страны. Он добавил, что США владеет $35 млрд Ирака, размещённых на американских банковском счетах.

Видео: YouTube / CNBC, Bloomberg Markets and Finance