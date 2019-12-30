Трамп требует компенсацию за вывод войск из Ирака

Глава Америки напомнил Багдаду о больших вложениях в страну Ближнего Востока.

США намерены получить от Ирака денежную компенсацию за вывод своих войск с территории страны. Об этом заявил президент Дональд Трамп в разговоре с Fox News.

По его словам, Америка вложила миллиарды долларов в инфраструктуру в Ираке. Эти деньги пошли на строительство посольств, военных баз и инвестиции в иракскую систему.

Трамп добавил, что США владеет $35 млрд Ирака, размещённых на американских банковском счетах. Он подчеркнул, что Багдад будет вынужден заплатить или Вашингтон сохранит свою присутствие на Ближнем востоке.

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