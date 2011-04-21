США пригласят Грузию на саммит НАТО

Джеймс О'Брайен прокомментировал реакцию партнеров на действия Грузии.

Американское внешнеполитическое ведомство пригласит Грузию на партнерские мероприятия, организованные в рамках летнего саммита НАТО в Вашингтоне, хотя власти США и обеспокоены действиями и заявлениями части лидеров правящей в Тбилиси партии. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга в Госдепе США поделился помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен. Иностранный чиновник заметил, что мероприятие будет проводиться в период с 9 по 11 июля.

Да, Грузия и все партнеры будут приглашены принять участие в партнерских мероприятиях. Ясно, что от 80 до 85 процентов грузинского народа хотят дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО Джеймс О"Брайен, помощник главы Госдепа США

Напомним, что на фоне публичных разногласий относительно грузинского закона об иностранных агентах в США обеспокоены решениями и риторикой со стороны очень небольшой части лидеров "Грузинской мечты".

Блинкен заявил о желании Запада использовать активы РФ как залог для займов Киеву.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State