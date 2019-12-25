Нед Прайс заявил, что Вашингтон может ответить Москве из-за ситуации с радиостанцией.

США предостерегли Россию от прекращения работы "Радио Свобода"* (* - организация, внесенная Минюстом России в перечень организаций, выполняющих функции иностранного агента). Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Вашингтона Нед Прайс. Чиновник уточнил, что Белый дом может ответить Москве на прекращение работы СМИ, финансируемого штатами. Спикер обвинил РФ в том, что страна проводит политику нетерпимости по отношению ко внешним позициям.

Если российское правительство продолжит шаги по насильственному закрытию "Радио Свобода, мы ответим. Нед Прайс, официальный представитель Госдепа США

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам, что обсуждал ситуацию с радиостанцией, которая столкнулась с трудностями в рамках работы на территории РФ. Опасения Госдепа были донесены до ведома Сергея Лаврова. Однако, чем закончилась беседа между чиновниками, Блинкен не раскрыл.

Напомним, что общая сумма штрафов к "Радио Свобода" из-за отсутствие маркировки СМИ-иноагента к настоящему моменту превышает 53 миллиона рублей.

Путин подписал закон о штрафах за нарушения деятельности НКО-иноагентов.

Фото: YouTube/U.S. Department of State