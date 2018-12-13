Трамп и Путин могут встретиться во время саммита "Большой двадцатки"

Событие состоится в Осаке в июне.

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин могут встретиться во время саммита "Большой двадцатки". Событие состоится в Осаке 28-29 июня. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

Встреча двух президентов будет обсуждаться во время визита госсекретаря Майка Помпео в Сочи. Как пишет "Коммерсант", США запросили переговоры на высшем уровне и ожидают ответа России.

Отметим, что Путин и Трамп встречались один раз — в июле 2018 года в Хельсинки. Вторая встреча была запланирована на ноябрь 2018 года. Трамп и Путин должны были встретиться в Аргентине во время саммита G20. Однако глава Америки отказался общаться с российским президентом до тех пор, пока РФ не освободит украинских моряков.

3 мая состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Он продолжался больше часа. Инициатором выступил Вашингтон.

Фото: kremlin.ru