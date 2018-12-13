Путин и Трамп больше часа вели переговоры по телефону

Основными темами для обсуждения стали кризис в Венесуэле и политическая обстановка вокруг КНДР. Также в беседе зашла речь о ядерном сотрудничестве двух сторон.

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп вели переговоры по телефону, продолжительность которых оказалась больше часа.

Основными темами для обсуждения стали кризис в Венесуэле и политическая обстановка вокруг КНДР. Также в беседе зашла речь о ядерном сотрудничестве двух сторон.

Президенты также обсудили доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, по итогам которого предполагаемые связи между командой Трампа и Москвой не подтвердились.

При этом в Кремле пояснили, что переговоры прошли исключительно по инициативе американской стороны.