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Путин и Трамп больше часа вели переговоры по телефону
Сегодня, 20:05
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KaterinaKono13

Путин и Трамп больше часа вели переговоры по телефону

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Основными темами для обсуждения стали кризис в Венесуэле и политическая обстановка вокруг КНДР. Также в беседе зашла речь о ядерном сотрудничестве двух сторон. 

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп вели переговоры по телефону, продолжительность которых оказалась больше часа. 

Основными темами для обсуждения стали кризис в Венесуэле и политическая обстановка вокруг КНДР. Также в беседе зашла речь о ядерном сотрудничестве двух сторон. 

Президенты также обсудили доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, по итогам которого предполагаемые связи между командой Трампа и Москвой не подтвердились.

При этом в Кремле пояснили, что переговоры прошли исключительно по инициативе американской стороны.

Теги: новости мира, переговоры, путин, трамп
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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