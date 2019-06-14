США показали видео "доказательств" причастности Ирана к инциденту в Оманском заливе

Американцы заявили, что два танкера с нефтью были подорваны иранцами для эскалации напряженности в данном регионе.

Накануне Piter.TV сообщал, что в Оманском заливе были подорваны два танкера с нефтью. Сейчас США опубликовали видеодоказательства, что к данному инциденту причастны Иранцы.

США заявляют, что подрыв танкеров с нефтью в Оманском заливе у берегов Ирана дел некой иранской организации.

В 16:10 по местному времени патрульный катер КСИР класса "Гашти" приблизился к танкеру Kokuka Courageous, и как можно было наблюдать, и это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous. капитан Билл Урбан, официальный представитель Центрального командования ВС США

К заявлению было приложено черно-белое видео плохого качества. На видео катер с людьми приблизился к судну (что за судно по видео разобрать невозможно), постоял там немного и удалился. США заявили, что на этом видео иранцы снимают неразорвавшуюся мину с корпуса пострадавшего танкера.

Иран отвергают свою причастность к данному инциденту в Оманском заливе, считая, что все эти события вызваны желанием сорвать переговоры и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

Видео: YouTube/USNI News Video