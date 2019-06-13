В Оманском заливе совершено нападение на два танкера с нефтью

На фоне нападения цена нефти марки Brent на мировой бирже подскочила почти на 3%.

У берегов Ирана от взрывов пострадали два танкера с нефтью.

Иранские СМИ сообщают, что у берегов Ирана в Оманском заливе два танкера с нефтью пострадали от взрывов. Экипажи обоих танкеров эвакуированы после произошедшего. О пострадавших не сообщается. Члены экипажа одного из танкеров сообщили, что было совершено нападение. ВМС США подтвердил, что в море произошел некий инцидент с нефтяными танкерами, что за инцидент - не уточняется.

На фоне этого происшествия цена на нефть марки Brent резко подскочила почти на 3%. На состояние 10 утра цена составляла $61,73 за баррель.

Сегодня ранее: В Индонезии из-за мощных ливней и оползней почти 6 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.

видео:Press TV